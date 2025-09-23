Prism Ensemble (presented by HMDK Stuttgart)

Am heutigen Abend präsentiert das PRISM Ensemble der Musikhochschule Stuttgart Songs aus dem Bandbook des amerikanischen Jazzpianisten und Komponisten Keith Jarrett. Dabei steht speziell die Musik seines legendären 'European Quartett' mit dem Saxophonisten Jan Garbarek, dem Bassisten Palle Danielsson und dem Schlagzeuger Jon Christensen im Mittelpunkt, welche die Entwicklung des modernen Jazz ab Mitte der 1970er maßgeblich geprägt hat.

Aus einem aktuellen Blickwinkel nähern sich die Studierenden des Jazzstudiengangs dieser Musik an und interpretieren sie auf ihre ganz eigene Art und Weise. Machen sie sich auf einen spannenden und abwechslungsreichen Jazzabend gefasst, der energiegeladene emotionale Ausbrüche mit herzerwärmenden Klängen verbindet.

Come by and enjoy!

Besetzung: Moritz Rummel (sax); Yoshi Tschira (git); Noah Diemer (p); Andreas Riester (b); Ilja Tarnopolskij (dr); Alexander „Sandi“ Kuhn (ltg)