Prism Ensemble (presented by HMDK Stuttgart)

The Music of Jarrett and Garbarek

Bix Jazzclub Leonhardsplatz 28, 70182 Stuttgart

Am heutigen Abend präsentiert das PRISM Ensemble der Musikhochschule Stuttgart Songs aus dem Bandbook des amerikanischen Jazzpianisten und Komponisten Keith Jarrett. Dabei steht speziell die Musik seines legendären 'European Quartett' mit dem Saxophonisten Jan Garbarek, dem Bassisten Palle Danielsson und dem Schlagzeuger Jon Christensen im Mittelpunkt, welche die Entwicklung des modernen Jazz ab Mitte der 1970er maßgeblich geprägt hat.

Aus einem aktuellen Blickwinkel nähern sich die Studierenden des Jazzstudiengangs dieser Musik an und interpretieren sie auf ihre ganz eigene Art und Weise. Machen sie sich auf einen spannenden und abwechslungsreichen Jazzabend gefasst, der energiegeladene emotionale Ausbrüche mit herzerwärmenden Klängen verbindet.

Come by and enjoy!

Besetzung: Moritz Rummel (sax); Yoshi Tschira (git); Noah Diemer (p); Andreas Riester (b); Ilja Tarnopolskij (dr); Alexander „Sandi“ Kuhn (ltg)

Info

Bix Jazzclub
Bix Jazzclub Leonhardsplatz 28, 70182 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Prism Ensemble (presented by HMDK Stuttgart) - 2025-09-23 20:30:00 Google Yahoo Kalender - Prism Ensemble (presented by HMDK Stuttgart) - 2025-09-23 20:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Prism Ensemble (presented by HMDK Stuttgart) - 2025-09-23 20:30:00 Outlook iCalendar - Prism Ensemble (presented by HMDK Stuttgart) - 2025-09-23 20:30:00 ical

Tags