privat Iphigenie auf Tauris

Die Griechin Iphigenie, Tochter Agamemnons, wird auf der Halbinsel Krim von dem dortigen Herrscher Thoas im Priesteramt Dianens schon lange unfreiwillig festgehalten. Er hofft durch die Verbindung mit ihr, seine Macht im Reiche festigen zu können. Sie jedoch wartet auf Rückkehr, um den Fluch ihres Hauses, der seit ihrem Ahnherrn Tantalus auf diesem lastet, zu entsühnen und weigert sich standhaft. Der König, erzürnt über diese Zurückweisung, verlangt von ihr, die Menschenopfer wieder einzuführen. Die dazu bestimmten Gefangenen erweisen sich als ihr Bruder Orest und sein Freund Pylades. Wie soll Iphigenie die beiden und sich retten? Wird am Ende die Macht, die Wahrheit oder List siegen?

aus der Weimarer Klassik 1787 Projekt-Ensemble (CH). Regie: Friederike Lögters. Schauspiel: Marion Lieberherr, Dagobert Kanzler, Patrick Exter, Michael Sölch, Silvan Schuler Musik: Joachm Pfeffinger