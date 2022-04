Pro Arte Konzert

Technisch brillant und musikalisch ausgereift – die junge deutsche Violinvirtuosin Arabella Steinbacher mit dem „transparenten silbernen Ton“ (Deutschlandradio), gehört zu den ganz Großen ihrer Generation.

„Eine souverän und ausgereift interpretierende Künstlerin, deren Tonschönheit überwältigend ist“ – so schwärmte einmal ein Kritiker nach einem Konzert von der gebürtigen Münchnerin. Der internationale Durchbruch gelang Arabella Steinbacher 2004 mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France unter Sir Neville Marriner in Paris. Für ihre vielfältigen CD-Einspielungen erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den begehrten ECHO Klassik als beste Nachwuchskünstlerin und für die beste Konzerteinspielung. Sie ist eine der profiliertesten Geigerinnen Deutschlands. Sie musizierte mit Dirigenten wie Gergiev, Chailly, Marriner oder Maazel und ihre Konzerttätigkeit führt sie mittlerweile um die ganze Welt. In Mannheim präsentiert sie gemeinsam mit den legendären Festival Strings Lucerne, dem weltweit umjubelten Kammerorchester, unter der Leitung von Daniel Dodds, ein Konzert der Extraklasse.

MOZART Violinkonzert Nr. 5 A-Dur

BEETHOVEN Ouvertüre zu „Die Geschöpfe des Prometheus“ op. 43

BEETHOVEN Romanze Nr. 1 G-Dur op. 40

BEETHOVEN Romanze Nr. 2 F-Dur op. 50

BEETHOVEN Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60