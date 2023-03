"Der Mensch ist das Maß aller Dinge"

Als Maß aller Dinge beschrieb der antike Philosoph Protagoras einst die Rolle des Menschen in der Welt. Doch wir sehen was das angerichtet hat: Wir besiegen und beherrschen und die Natur liegt uns zu Füßen. Aber was misst sich am Maß des Menschen außer der Mensch selbst? Was ist der Mensch wirklich und was nur die Erzählung seiner selbst?

Im Probenauftakt für unser Sommertheater Irrlichter. Ein Sommernachtstrauma stellen wir uns dem Verhältnis von Mensch und Natur – können wir überhaupt den Blick demütig und empathisch von uns selbst abwenden, dem Anthropozentrismus den Rücken kehren und anderen Protagonist*innen die Bühne überlassen?

Die eingeladenen Referent*innen werden zeitnah auf der Homepage bekannt gegeben.