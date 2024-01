Probier's aus: Kostenlose Schnupperstunden

Eine Schnupperkurs-Aktion bietet die Musikschule am Samstag, 03. Februar, in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr an. In dieser Zeit wird fast das gesamte Kollegium unserer kompetenten Instrumentallehrer für Fragen und Wünsche rund um Musikschulunterricht und Instrument zur Verfügung stehen.

Geschnuppert werden kann jeweils 20 Minuten lang an bis zu 3 Instrumenten. Die Lehrkräfte für Akkordeon, Baglama, Blockflöte, E-Bass, E-Gitarre, Gesang, Gitarre, Keyboard, Klarinette, Klavier, Kontrabass, Oboe, Posaune, Querflöte, Saxofon, Schlagzeug, Trompete, Tuba, Viola, Violine, Violoncello und Waldhorn freuen sich auf Ihre Fragen!

Um Anmeldung per Mail an musikschule@kornwestheim.de bis Freitag, 26. Januar, wird gebeten. Bitte teilen Sie uns Ihre bis zu 3 Instrumentenwünsche, Ihre Kontaktdaten (Mailadresse) und das Alter des Schnupperschülers/ der Schnupperschülerin mit. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen und teilen Ihnen dann den Termin für Ihre Schnupperstunde(n) mit.