Producer Battle 2020 Championship

Es ist DER Battle im Kessel unter den Beatmachern: Beim Producer Battle in der Schräglage Stuttgart am Freitag, 20. März, laufen die Turntables mehr als nur heiß. Der Grund: Acht Beatmaker aus ganz Deutschland hauen dem Publikum, aber auch einer namhaften Jury ihre krassesten Beats um die Ohren. Eins ist dabei klar: Hier werden von jedem, der mitmacht, die krassesten Skillz abverlangt, nicht mehr und nicht weniger. Teilnehmer bisher waren unter anderem Cuebeatz, Jumpa, aber auch Gökhan Güler (Iceberg Bling). Gold- und Platinplatten haben sie bereits an ihren Wänden hängen. Na, wenn das keine Motivation vor allem für Newcomer ist, um ihre fettesten Sounds und Skills der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und gut aufgepasst: Dieses Event hat sich nicht nur unter Freunden der heftigsten Hip Hop-Beats herumgesprochen, denn solange man seine Beats raushaut, könnten sich auch Plattenfirmen, A&R’s und Songwriter unter das Publikum gemischt haben. Wacke Sounds gibt’s woanders, aber definitiv nicht an diesem Abend in der Schräglage Stuttgart. Einlass ist ab 20 Uhr. Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen und sichert euch Karten online auf www.eventbrite.de oder www.eventim.de. Und wer weiß: Vielleicht ist der ein oder andere Producer, den man an diesem Abend erlebt, morgen schon der neue Superstar in der Hip Hop-Szene.

Anmeldung zum Battle ab 01.02.2020

Ticket VVK ab Freitag 24.01.2020