Prof. Alban & die Heimleuchter

„Aus dem Weg, ich will tanzen!“

Die Heimleuchter sorgen mit ihrer mitreißenden Bühnenshow und bekannten Party-Songs bei jedem Event für ausgelassene Stimmung. Sänger „Prof. Alban“ ruft „Wir sind wieder da!“, und ab diesem Moment ist das Publikum nicht mehr zu bremsen. Klassiker wie „I will survive“, „Rock mi“, „Hollywood Hills“ und „We are the champions“ gehören zum Repertoire der Band.

Jedes Konzert ist einzigartig, da die Heimleuchter ihre Show individuell an das Publikum anpassen. Der unverwechselbare Sound, besonders der Bläsersatz, und die lockere, humorvolle Interaktion machen die Band besonders. In bunten Hawaii-Hemden sorgen sie für gute Laune und unvergessliche Momente. Wer die Heimleuchter live erlebt hat, weiß, dass sie mehr sind als nur eine Partyband – sie sind eine wahre Kult-Band, die das perfekte Live-Party-Erlebnis für Jung und Alt bietet!