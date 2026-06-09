Prof. Alexander Fekete: Zukunft sichern - Vorsorge für kritische Infrastrukturen und Bevölkerungsschutz

Sturzfluten, Niedrigwasserstände oder die Druckkulisse von Kriegen. Die ständigen Krisenmeldungen überfordern viele und führen zu unterschiedlichen Reaktionen, von Sorge bis zum Ignorieren von Nachrichtenmeldungen.

Dabei gibt es einerseits Erklärungsmuster, warum wir Krisen und Risiken tagtäglich ignorieren oder in einer Katastrophe überfordert sind. Das kann wichtig sein, um auch Entscheidungsträgern und der gesamten Gesellschaft deutlicher zu machen, wie man mit Krisen umgehen kann. Es werden Vorsorgemöglichkeiten am Beispiel von Klimaextremereignissen und dem Thema ziviler Verteidigung dargestellt. Beim Querschnittsthema kritische Infrastruktur wird deutlich, wie vernetzt unsere Versorgungsdienstleistungen sind und wie abhängig wir davon geworden sind, was wir oft erst bei einem Ausfall realisieren. Hier ergeben sich wiederum Chancen, sektorübergreifend zu denken und auch in Krisen handlungsfähig zu werden.

Prof. Dr. Alexander Fekete ist Professor für Risiko- und Krisenmanagement an der Technischen Hochschule Köln. Er arbeitet im Bereich der Sicherheitsforschung zu Naturgefahren wie Hochwasser, Erdbeben und Erdrutschen. An diesem Abend wird er Einblicke in deren Auswirkungen auf betroffene Menschen geben. Darüber hinaus beleuchtet er auch die Folgen von Stromausfällen und Störungen in Lieferketten, die ebenfalls im Zentrum seiner Forschung stehen.

Bitte beachten Sie, das es sich um ein hybrides Format handelt und die Veranstaltung gleichzeit gestreamt wird.