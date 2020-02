Prof. Dr. Augustin Speyer

Deutsche Sprachgeschichte wird üblicherweise nur im Hinblick auf eine Varietät, die Standardvarietät (sprich: Schriftdeutsch), dargestellt. In diesem Vortrag soll der Versuch unternommen werden, eine andere Varietät, nämlich das Schwäbische, in seiner geschichtlichen Entwicklung darzustellen, so dass am Schluß etwas klarer wird, morom mir so schwätzet wie mer’s halt duent. Themen wie das Verhältnis des Schwäbischen zu anderen Dialekten, die Binnengliederung des Schwäbischen und auch Fragen von etwas grundsätzlicher Natur, wie: Warum entstehen Dialekte überhaupt? werden in diesem Vortrag ebenfalls behandelt.