Prof. Dr. B. Maier:

Von dem Alttestamentler Albrecht Alt ist der Ausspruch überliefert: "Was man nicht auf hundert Seiten sagen kann, lässt sich überhaupt nicht sagen." Kann man also so etwas wie die Weltgeschichte der Religionen auf 500 Seiten erzählen? Der Vortrag gibt eine erste Übersicht über diese Geschichte und veranschaulicht anhand ausgewählter Beispiele, wie der Standpunkt des Autors, die Erwartungshaltung der Leser und nicht zuletzt die Vorgaben des Buchhandels durchweg die Auswahl, Darstellung, Gewichtung und nicht zuletzt die Wertung des Stoffs beeinflussen.

Dies ist Vortrag Nummer 100 in der Reihe "Verständliche Wissenschaft.