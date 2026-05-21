Prof. Dr. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt – Die KI-Sackgasse für das menschliche Gehirn

Forum 3 Gymnasiumstraße 21, 70173 Stuttgart

Können wir ihr noch entkommen?

In Baden-Württemberg soll künstliche Intelligenz an den Schulen als Lernmittel eingeführt werden. Lernen mit ChatGPT? Wenn das Denken ausgelagert wird, der Computer die Hausaufgaben macht, was bedeutet das für die Gehirnentwicklung? Am Institut von Prof. Gertraud Teuchert-Noodt wurde über solche Zusammenhänge geforscht und auch, was es für eine gesunde Gehirnentwicklung braucht. Sie wird Erkenntnisse aus der Entwicklungsgeschichte der Menschheit und des Kindes vortragen.

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