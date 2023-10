Prof. Dr. Herfried Münkler - Welt in Aufruhr

Welt in Aufruhr - Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert.

Spätestens seit dem Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan und dem russischen Überfall auf die Ukraine wissen wir, dass die bislang geltende Ordnung an ihr Ende gekommen ist. Die Welt ist in Aufruhr. Doch wie wird sie sich neu sortieren, und wie wird sie im 21. Jahrhundert aussehen? Vor welchen Umwälzungen, Brüchen und Umbrüchen stehen wir? Herfried Münkler, einer der renommiertesten deutschen Politikwissenschaftler, zeigt in seinem Buch, wo in Zukunft die Konfliktlinien verlaufen. Ein Maßstäbe setzender Ausblick auf die Machtkonstellationen im 21. Jahrhundert.