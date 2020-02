Prof. Dr. Katharina Zweig: Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl.

Wie funktioniert künstliche Intelligenz (KI)? Welche ethischen und gesellschaftlichen Fragen stellen sich, wenn KI vom Staat oder am Arbeitsplatz z.B. verwendet wird? Und wie kann sich jede(r) an diesen Diskussionen beteiligen? Prof. Dr. Katharina Zweig, mehrfach ausgezeichnete Sozioinformatikerin, Begründerin dieses deutschlandweit einzigartigen Studiengangs an der TU Kaiserslautern und Mitglied der Enquete-Kommission "Künstliche Intelligenz" im Bundestag, beantwortet diese wichtigen Fragen kompetent, verständlich – und äußerst unterhaltsam.