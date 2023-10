Prof. Dr. Lenzen: „Das große Buch vom Sand“

Sand ist allgegenwärtig nicht nur an den Meeresstränden und Flussufern, sondern auch im täglichen Leben um uns herum.

Er verbirgt sich als Baustoff für Straßen und Häuser aber auch als Rohstoff für Computerchips, Brillengläser und viele weitere Alltagsgegenstände.

Aber wer hat schon einmal ganz genau hingeschaut und entdeckt, welche Schönheit sich in der Masse des zunächst unscheinbaren Sandes hinter jedem einzelnen Korn versteckt? Und wer hat darüber nachgedacht, welche Geschichten hinter diesen Sandkörnern verborgen sein mögen, die oft sogar über viele Jahrmillionen reichen können?

Das „Große Buch vom Sand“ spürt einigen dieser Geschichten nach, spannt den Bogen von der Entstehung der Erde bis zum kosmischen Sand der Sternschnuppen, vom alten Mesopotamien bis hin zu Goethe und seinen geologischen Studien. Und natürlich kommen auch die Naturwissenschaften nicht zu kurz.

Ein neuer und überraschender Blick auf einen unserer wichtigsten und immer knapper werdenden Rohstoffe.

Prof. Dr.-Ing. Oliver Lenzen, 1960 in Berlin geboren, studierte Maschinenbau in Stuttgart. Anschließend bekleidete er verschiedene leitende Tätigkeiten in der Automobilindustrie. Seit 2007 ist Lenzen Professor für Konstruktion und Maschinenelemente an der Hochschule Heilbronn, davon war er sechs Jahre Dekan der Fakultät Mechanik und Elektronik. Seit 2017 ist er Rektor der Hochschule Heilbronn. Professor Lenzen ist verheiratet und hat zwei Kinder.