Prof. Dr. Lutz Kasper

Rhythmen, Resonanzen und Schwingungen beeinflussen unseren Alltag mehr als es uns oft bewusst ist. Physik und Musik bieten zwei auf den ersten Blick deutlich verschiedene Perspektiven und Beschreibungen dieser Phänomene.

Beim näheren Hinsehen lassen sich aber erstaunliche Annäherungen feststellen. In diesem Spannungsfeld bewegt sich der Vortrag und lädt zu einer spannenden Reise zwischen Naturwissenschaft und Musikerlebnis ein. Verständlich, anschaulich und angereichert mit Hörbeispielen zeigt Physikprofessor (und Hobbymusiker) Lutz Kasper die enge Verbindung von Physik und Musik. Es geht weniger um Formeln der Akustik und mehr um Phänomene, die jeder hören und erleben kann. Auch werden physikalische und musikalische Experimente vorgestellt, die zum eigenen Erforschen anregen sollen. Eine unterhaltsame Veranstaltung zum Mithören und Mitdenken!