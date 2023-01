Prof. Dr. Martina Thiele: Meinungsfreiheit und Zensur. Streit über Cancel Culture und Identitäten

Gegenwärtig wird viel über Identitätspolitik diskutiert. Der Protest einzelner Gruppen gegen Diskriminierung und Unterdrückung ist ein zentrales Thema in politischen Debatten und im alltäglichen Umgang miteinander. Die Sprache nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Was darf man noch sagen? Und wann wird die angemessene Sprache der einen zu einem Einschnitt in die Freiheit anderer?

Prof. Dr. Martina Thiele ist Professorin für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen und wir mit uns Thesen und Argumente zeitaktueller Publikationen zum Thema untersuchen.

Eintritt frei

In Kooperation mit der vhs Reutlingen