Prof. Dr. Sebastian Kurtenbach liest aus "Kinder. Minderheit ohne Schutz"

Gemeinsam ins Gespräch kommen, Perspektiven teilen, Bildung neu denken: Im aim-Jahresmotto „Mutig miteinander“ laden wir zur dritten Lesung ins Literaturhaus Heilbronn ein.

Im Mittelpunkt steht die Frage: Welche Stimme haben Kinder? Und wie gut schützen wir ihre Interessen?

Prof. Dr. Sebastian Kurtenbach ist Co-Autor des Buches „Kinder. Minderheit ohne Schutz“. Gemeinsam mit Aladin El-Mafalaani und Klaus Peter Strohmeier richtet der Sozialwissenschaftler den Blick auf eine oft übersehene Realität: Kinder sind die einzige Bevölkerungsgruppe, die von politischen Entscheidungen betroffen ist, ohne selbst mitentscheiden zu können. Sie zeigen, wie soziale Ungleichheit, fehlende Beteiligung und unzureichende Schutzmechanismen die Lebenslagen junger Menschen prägen – und welche Verantwortung daraus für Politik, Institutionen und Gesellschaft entsteht.

Mit fundierten Analysen regt Kurtenbach dazu an, Kinderrechte neu zu denken und konsequent umzusetzen. Dabei geht es nicht nur um staatliche Rahmenbedingungen, sondern auch darum, wie Bildungseinrichtungen Orte werden können, an denen Kinder Beteiligung, Schutz und Wertschätzung erfahren. „Mutig miteinander“ bedeutet, die Perspektive der Jüngsten ernst zu nehmen und ihnen eine starke Stimme zu geben.

Nach der Lesung gibt es Raum für Fragen, Austausch und Diskussion. Freuen Sie sich auf einen anregenden Abend mit Impulsen für alle, die Verantwortung für die nächste Generation übernehmen.

Diese Veranstaltung richtet sich an interessierte Erwachsene.

Die aim-Lesereihe „Mutig miteinander“ findet in Kooperation mit dem Literaturhaus Heilbronn und dem Theater Heilbronn statt.