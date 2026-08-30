PROF. DR. VOLKER BUSCH

Reizüberflutung, schlechte Nachrichten und düstere Prognosen, wohin man schaut. Das kann schnell verunsichern: Was kommt da alles auf uns zu?

Lassen Sie sich nicht verrückt machen! Die Zukunft kommt nur halb so wild, dafür meist doppelt so gut. Der Grund dafür sind WIR selbst.

Erleben Sie einen unterhaltsamen Abend, voller guter Geschichten, hilfreicher Tipps und einer Prise Hirnforschung mit dem Arzt, Neurologen, Wissenschaftler und mehrfachen Bestseller-Autor Dr. Volker Busch. Für alle, die aufatmen möchten in unruhigen Zeiten.