Prof. Dr. Wilhelm Schmid, der bekannte Lebenskunstphilosoph, liest im Hotel am Schlossberg aus seinem aktuellen Buch "Den Tod überleben".

Prof. Dr. Wilhelm Schmid, der Lebenskunstphilosoph liest aus seinem aktuellen Buch "Den Tod überleben".

Den Tod überleben, wie geht das? Das ist die unmittelbare Herausforderung für den, der bis auf Weiteres am Leben bleibt und Phasen durchläuft, die zu kennen hilfreich ist. Eine beliebte Methode, den Tod zu überleben, besteht darin, nicht über ihn zu sprechen. Dem setzt Wilhelm Schmid sein neues Buch entgegen.

Wilhelm Schmid, der bekannte Lebenskunstphilosoph liest aus seinem aktuellen Buch "Den Tod überleben".

Den Tod überleben, wie geht das? Das ist die unmittelbare Herausforderung für den, der bis auf Weiteres am Leben bleibt und Phasen durchläuft, die zu kennen hilfreich ist. Eine beliebte Methode, den Tod zu überleben, besteht darin, nicht über ihn zu sprechen. Dem setzt Wilhelm Schmid sein neues Buch entgegen.

Denn es hilft ja nichts: Einstweilen bleibt der Tod das Ende des Lebens für jeden Menschen. Ungleich fallen nur Zeitpunkt und Art und Weise des Todes aus. Meist kommt er zu früh und hinterlässt viel Leid. Kann das Drama abgemildert werden durch die Annahme, dass der Tod nicht das Ende allen Lebens ist? Wilhelm Schmid beschäftigt sich von Neuem ernsthaft mit dieser Frage, die Menschen seit unvordenklichen Zeiten umtreibt: Wohin geht der, der geht? In ein anderes Leben? Gibt es vielleicht wirklich ein Leben nach dem Tod? Wie ist es vorstellbar? Kann allein schon die Möglichkeit ein Trost sein?

Buchhinweis:

Wilhelm Schmid, Den Tod überleben. Vom Umgang mit dem Unfassbaren, Insel Verlag, 2024

Referent: Wilhelm Schmid, geboren 1953 in Bayerisch-Schwaben, lebt als freier Philosoph in Berlin. Bis zur Altersgrenze lehrte er Philosophie als außerplanmäßiger Professor an der Universität Erfurt. Zeitweilig war er tätig als Gastdozent in Riga/Lettland und Tiflis/Georgien sowie als philosophischer Seelsorger an einem Krankenhaus in der Nähe von Zürich. 2012 wurde ihm der deutsche Meckatzer-Philosophiepreis für besondere Verdienste bei der Vermittlung von Philosophie verliehen, 2013 der schweizerische Egnér-Preis für sein Werk zur Lebenskunst. Umfangreiche Vortragstätigkeit im In- und Ausland zu den Themen seiner Bücher, die auch in zahlreichen Übersetzungen vorliegen

Die Webseite von Prof. Dr. Schmid finden Sie unter www.wilhelm-schmid.de

Ort: Hotel am Schlossberg, Hildrizhauser Str. 29, Herrenberg

Termin: Freitag, 05. April 2024, 19.00 Uhr

Eintritt: 10,00 €

Einlass: 18:00 Uhr

Kartenvorverkauf (nur Barzahlung)

Hospizdienst Herrenberg, Mozartstr. 12

Buchhandlung Schäufele, Bronngasse 16

Hotel am Schlossberg (Rezeption), Hildrizhauser Str. 29