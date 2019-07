× Erweitern Kasperle beim Zauberer

Kasperls Freund Seppl liebt die Prinzessin, die ihn jedoch schnöde zurückweist.

Als er versehentlich die Hexe beleidigt, verwandelt diese die Prinzessin (in was, wird nicht verraten). Mit Hilfe von Kasperl und dem Publikum gelingt es Seppl die Prinzessin zu retten und so ihre Liebe zurück zu gewinnen. Sogar für die Hexe gibt es ein unerwartetes Happy End (mit dem Zauberer, aber das wird auch nicht verraten).