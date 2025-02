Am Sonntag, 30. März 2025 um 17.00 Uhr wird die Band „Les Pastis“ im Forum in Hüttlingen das Publikum mit einer Melange aus Chansons und Evergreens musikalisch in die 1950er und 1960er Jahre entführen.

Man nehme einen Kontrabass und ein Akkordeon, garniere das Entrée mit einem gefühlvollen Saxophon und einer geschmackvoll gespielten Trompete, verziere das musikalische Menue mit einem dezent agierenden Schlagzeug und setzt zum Schluss dem Ganzen mit auf französisch, deutsch, englisch, spanisch und italienisch gesungenen Chansons, Evergreens und Schlagern das Sahnehäubchen auf!

Voilà, das sind „Les Pastis“, ein Ensemble aus charismatischen Musikern, das in die gute alte Zeit der 50er und 60er Jahre entführt. Hier trifft Dean Martin auf Hildegard Knef, Édith Piaf flirtet mit Nat „King“ Cole, Trude Herr bittet Charles Aznavour zum Tänzchen, Adriano Celentano sitzt mit Yves Montand an der Bar, Vico Torriani, Bill Ramsey und Caterina Valente klatschen dem Hazy Osterwald Sextett Beifall.

Saalöffnung und Bewirtung durch die Chorfreunde Hüttlingen ab 16 Uhr