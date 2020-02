Professional Dance Academy: Puls

Am 14. März präsentieren die Studierenden des 13. Jahrgangs der Professional Dance Academy der New York City Dance School ihre Abschlussshow auf der Bühne des T1 im Theaterhaus Stuttgart. Unter dem Titel „PULS“ setzen sich die Tänzer*innen mit den verschiedenen Phasen des Lebens auseinander.

Das Publikum wird Zeuge der Gefühlsachterbahnen, die die Menschen von der Geburt bis zum Tod erleben. Kindheitsträume, Unsicherheit in der Pubertät und das Altern in seinen verschiedenen Facetten - mal laut, mal bunt, mal leise, mal langsam oder schnell. Tanz, Schauspiel und Gesang dienen als Ausdrucksformen, um dem Publikum eine Reise in vergangene, gegenwärtige und zukünftige Lebensphasen zu ermöglichen.

Der Tanzabend wurde von den Absolvent*innen Anna Höfferer, Bianca Windischmann, Enisa Hodzic, Francesca Meola, Katharina Graf, Laura Albrecht, Marie Urff, Mariella Núnez Karg, Marietta Luisa Weidhaas, Sonja Schüler, Victoria Daldaban und Yan Pintar selbst entwickelt und konzipiert.

Die Ausbildung der Professional Dance Academy zeichnet sich besonders durch die Unterrichtsvielfalt der einzelnen Fächer aus. Während der Ausbildung zum Tänzer, Choreograf*innen und Tanzpädagog*innen, erhalten die Studierenden praktischen Unterricht in den Fächern Jazz Dance, HipHop, Ballett, Modern, Contemporary, Stepptanz, Gesang, Schauspiel und theoretischem Unterricht in Anatomie, Tanzgeschichte und Kulturmanagement.