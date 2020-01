Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer spricht über Bildung, Gehirnforschung und Digitalisierung

Die Gehirnforschung der vergangenen Jahrzehnte hat unser Verständnis von Lernprozessen deutlich bereichert. Anhand dieser Erkenntnisse kann man auch Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierung von Schulen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Gesellschaft feststellen. Dies wird an Beispielen dargestellt und mögliche Handlungsoptionen werden diskutiert. Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer studierte in Freiburg Medizin, Psychologie und Philosophie. Nach seiner Habilitation für das Fach Psychiatrie waren Forschungsaufenthalte in den USA prägend. Seit 1997 ist er Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. 2004 gründete er das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL). Die Veranstaltung ist die Auftaktveranstaltung zum 70-jährigen VHS-Jubiläumsjahr. Sie wird offiziell durch Grußworte eröffnet. Nach Vortragsende sind die Besucher zu Gespräch und Austausch bei einem Stehempfang eingeladen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 11. Februar 2020 in Kooperation mit der Volkshochschule in der Stadthalle Künzelsau statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass in die Stadthalle um 18.30 Uhr, Einlass in den Saal gegen 19.00 Uhr.