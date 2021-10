Mit Heinrich Manns „Professor Unrat“ in einer Dramatisierung von John von Düffel kommt die Badische Landesbühne am Dienstag, den 02. November um 19.30 Uhr ins Kurhaus nach Bad Rappenau.

Der tyrannische Gymnasialprofessor Raat glaubt felsenfest an die bürgerlichen Werte seiner Zeit. Seine Schüler aber schimpfen ihn Unrat, schleichen sich zu Rosa Fröhlich in die verrufene Bar „Der blaue Engel“ und verspotten die brüchige Wertewelt des Professors. Raat ist außer sich, will die Tänzerin aus dem Blickfeld der Schüler räumen – und verfällt ihrem erotischen Charme. Ein erbitterter Konkurrenzkampf beginnt und Raat wird zum Amokläufer gegen das System.

Wie viele Tabubrüche verträgt die Gesellschaft? Heinrich Manns weltberühmter Roman als sinnliches Theatererlebnis mit Live-Musik.

Karten für die Aufführung am 02. November im Kurhaus Bad Rappenau (Beginn: 19.30 Uhr) kosten 13 Euro und sind im Vorverkauf unter Angabe der Kontaktdaten bei der Gäste-Information Bad Rappenau im Bahnhof, Bahnhofstraße 13 (Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr (außer Mittwochnachmittag), Telefon 07264/922-391 erhältlich.

Im Kurhaus gilt ab sofort die 2G-Regel, d. h. der Zutritt ist nur für geimpfte und genesene Personen möglich. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske bis zum Platz; am Platz darf die Maske abgenommen werden.