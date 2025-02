Profis jazzen mit Schülern - UpBeat Hohenlohe Hottis mit der Big Band des Ganerben-Gymnasiums

UpBeat Hohenlohe, das junge, kreative Bandfestival geht in die zweite Festivalrunde. Das Mini-Festival geht weiter am 16. März 2024 um 19:30 Uhr mit einem Konzert im Alma Würth-Saal (Museum Würth) in Künzelsau-Gaisbach.

Als Profiband fungiert an diesem Wochenende die Band Hotties – und die will vor allem eins: Spaß!

Deren fetten Grooves, cineastischen Synthesizer Sounds und energiegeladenen Songs machen einfach Laune. Aus dem Dschungel der Musikwelt haben sie sich das herausgepickt, was ihnen am besten gefällt und ein Programm erstellt, zu dem man am liebsten tanzen, davonfliegen und träumen will. Das Trio um Jonathan Hofmeister (Keyboards), Alex Bayer (Kontrabass) und Jan F. Brill (Schlagzeug) sehen den Jazz als Ausdruck ihrer persönlichen musikalischen Freiheit. Als Improvisateure sammeln sie permanent neue Ideen und Einflüsse, welche direkt in der Musik umgesetzt werden können. So ist die Entwicklung ihrer musikalischen Vision neben den Kompositionen wichtigster Bestandteil der Musik, die sie auf die Bühne bringen. Diese Faszination an Facettenreichtum strahlen die drei Musiker aus und übertragen sie gewiss auf die Big Band des Ganerben-Gymnasiums.

Von ihrem Album „happyorsad“ wurden viele Auszüge im Soundtrack des Films „Dating Plant A“ verwendet. Das lakonische und ausdrucksstarke Bilder- und Musik-Kaleidoskop stammt von Künstler Johannes Felder und von Keyboarder Jonathan Hofmeister. „Ein musikalischer Spaß ist es in jedem Fall und eine ganz eigenständige Art von Musik, was vor allem im Klangstrom des von Jonathan Hofmeister gespielten Synthesizers liegt. Da fühlt man sich manchmal zurückversetzt in die Zeiten der Spielhöllencomputer, der Spielekonsolen der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts…“, attestiert Martin Hufner von der Neuen Musik-Zeitung.

2014 fällt der Startschuss für das Bandfestival UpBeat Hohenlohe. Gernot Ludwig (ehemals Jazzsymposium Osterburken, GTO), Saxofonist Johannes Ludwig und Marcus Meyer (Intendant Hohenloher Kultursommer) heben das Format aus der Taufe. Das Grundkonzept blieb in den zehn Jahren gleich: Profibands der wachsenden deutschen Jazzszene, die am Anfang ihrer Karriere stehen, bekommen ihren Terminkalender gefüllt und haben die Aufgabe, Schulbands der Region zu coachen und den Jugendlichen neue Impulse für Improvisation, der Lust am Musizieren und am Üben zu geben.