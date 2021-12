Unsere neue Veranstaltungsreihe "ProgMotion" präsentiert euch regelmäßig Highlights aus der Welt der progressiven, harten Klänge.

In der ersten Ausgabe 2022 haben wir mit CHAOSBAY (Berlin/Kaiserslautern) und AN EARLY CASCADE (Stuttgart) gleich zwei nationale Hochkaräter für euch am Start!