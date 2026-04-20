Programmänderung: Jochen Feucht & Uwe Schenk Quartet

Vier Freunde müsst ihr sein! Sie kennen sich schon lange, und es war Zeit für eine gemeinsame Band.

Jochen Feucht, Uwe Schenk, Dirk Blümlein und Oli Rubow haben sich in unterschiedlichen Genres einen Namen gemacht und sind dabei doch immer tief in der Tradition des Jazz verwurzelt geblieben. Wenn sie heute zusammen spielen, trifft die ganze Bandbreite ihrer musikalischen Erfahrungen und Vorstellungen aufeinander:

Der eher modale, kontemplative Ansatz Feuchts, die oft cinematischen Klangideen Schenks, Rubows eigenwilliges, von Clubkultur geprägtes Schlagzeugspiel - das alles ruht auf dem soliden Fundament des Bassvirtuosen und Rock'n Rollers Dirk Blümlein: Vier Musiker im Raum der Möglichkeiten.

Besetzung: Jochen Feucht (sax, fl); Uwe Schenk (Rhodes, keys); Dirk Blümlein (b); Oli Rubow (dr, fx)