Programm im Park – Kindertheater "Clown Paul spielt Circus"

Reutlingen brennt - Ein Mitmachtheater für Kinder ab vier Jahren.

Hereinspaziert! Hereinspaziert!...

Clown Paul freut sich mit den Zuschauern auf die Zirkusvorstellung. Super, denn im Circus gibt es viel zu Erleben: Löwenbändiger, Seiltänzer, Akrobaten, Zauberer, Jongleure, Feuerzauber...

und .. Schon kann es losgehen.- Aber wo sind all die Artisten, Akrobaten und wilden Tiere? Muss die Vorstellung ausfallen?-Nein, das darf nicht sein!

Denn dann spielt eben Clown Paul selbst Circus! Die Kinder müssen helfen und mitmachen, damit es schließlich heißt: Manege frei!