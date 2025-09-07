Programm im Park – Kindertheater 'Die Quatscholympiade'

!!!Auf die Plätze…fertig…LOOOOOOOOOS!!!

Von der Nase bis zum Zeh..! Wie gut, dass ich schon beim Onkel Doktor im Wartezimmer sitze.

Aber dieses waaarten im Waartezimmer. Bäh! Ööödeee! Lass uns lieber was spielen…

Hmmm…ich hab’s: Olympiade…nein Quatscholympiade… Das ist gut!!! Wir veranstalten die 1.Quatscholympiade der Welt! Mal sehen wer alles mitmacht:

Manfred Muskel, Bob Bommelmütze und natürlich Sven Sportkanone. Na ob ich da mithalten kann mit meinen alten Knochen. Aber Sport macht ja bekanntlich gesund. Na dann, augepasst und…