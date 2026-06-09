Programm im Park – Kindertheater "Konrad Knatterkiste"

Konrad Knatterkiste knattert in den Urlaub - Hurrah!!!

Heute ist Konrads freier Tag. Konrad Knatterkiste klettert freudig aus seiner Knatterkiste. Die Kiste wird hochkant gestellt, und fertig ist die Dusche. Die Dusche wird hingelegt, und schon ist der Tisch gedeckt. Der Tisch wird angehoben, Scheibenwischer und Lenkrad dran -und quietsch brumm peng!... schon geht’s ab mit der Klapperkiste über Berg und Tal. Aber Ohjeeee!!!!! Da vorne hört ja die Straße auf???

Ach wie gut, dass Konrad Knatterkiste immer seine Werkzeugknatterkiste dabei hat. KlappSteckSchraub, und sogleich wird ein neues Gefährt gebaut. Also Kinder, alle anschnallen und mitknattern in Konrads KnatterbrummschwimmfliegundrennKiste. Ein knattriges Ein-Konradtheaterstück zum Mitfahren, Mitbauen und Loslachen.

Für Kinder ab fünf Jahren.