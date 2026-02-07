Programm im Park 2026 – Basteln am Werkhof

Angelika Beitlich und Elke Stenneken bieten Kindern von drei bis neun Jahren gemeinsam mit ihren Eltern Bastelarbeiten an.
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Pomologie, Werkhof Reutlingen Friedrich-Ebert-Straße, 72762 Reutlingen
Freizeit & Erholung, Kinder & Familie
Pomologie, Werkhof Reutlingen Friedrich-Ebert-Straße, 72762 Reutlingen
Angelika Beitlich und Elke Stenneken bieten Kindern von drei bis neun Jahren gemeinsam mit ihren Eltern Bastelarbeiten an.
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