Programm im Park - Breitband Orchestra

Die fünf Musiker*innen des Breitband Orchestras haben eigene Songs und frische Interpretationen im Gepäck, die zum Mitgrooven und Träumen einladen.

Von Bluegrass-Klassikern, die sie neben Gitarre und Geige unkonventionell mit Cello, Kontrabass, Charango, Banjolele und Ukulele begleiten, bis hin zu Einflüssen aus Swing, Irishfolk und Gospel.

Die Leidenschaft für diese Musikstile hat die Tübinger Band vor mehr als 15 Jahren zusammengeführt. In aktueller Konstellation ist sie seit fünf Jahren in Bars und Kulturzentren in der Region und weiteren Umgebung zu erleben. Lasst euch von neuen und alten Songs, vertonten Gedichten, vielstimmigen Arrangements, Leisem und Lautem verzaubern.