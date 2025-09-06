Programm im Park - Groovy Saxies

Pomologie hinter dem Rosengarten Friedrich-Ebert-Straße, 72762 Reutlingen

Die Groovy Saxies sind ein Saxophonensemble aus dem Raum Metzingen, das sich seit 16 Jahren regelmäßig trifft, um reine Saxophonmusik zu machen.

Da sie sich auf keine Stilrichtung festgelegt haben,  umfasst das Repertoire alles von Klassik über Swing zu Latin bis hin zu alten Schlagern.

Im Vordergrund stehen Spaß und Freude an der Musik und am gemeinsamen Musizieren, so dass der „Funke“ regelmäßig auf das Publikum überspringt.

Info

Konzerte & Live-Musik
Tags