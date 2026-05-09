Programm im Park: - Hardt Stompers

Kommt Zeit, kommt Jazz...

Frei nach diesem Motto haben sich ein paar „gestandene Mannsbilder“ im Herbst 1980 zusammengetan um ihrer bis dahin stille Liebe zum Traditional Jazz hörbaren Ausdruck zu verleihen.

So entstanden die HARDT STOMPERS – ursprünglich als Lehrerband des Reutlinger Bildungszentrums Nord im Gewandt „Hardt“ - mittlerweile eine Auswahl handverlesener Jazzer aus dem Schwabenländle.

Die Band spielt stilsicher traditionellen Jazz mit Banjo und Tuba, orientiert sich am klassischen New Orleans Stil in der Art des legendären King Oliver oder des frühen Louis Armstrong. Gerne lässt sie sich klangfarblich von feiner Nuancierung einer Hot Jazz Combo inspirieren, dann wird in der Abteilung „Rhythmus“ zu Gitarre und Kontrabass gewechselt. Abgerundet wird das Repertoire vom Klassischen Jazz bis Swing durch karibischen Sound, Evergreens mit deutschen Texten sowie launiger Conference zum Programm kurzweiliger Gute-Laune-Musik.