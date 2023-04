Programm im Park: Jazz im Rosengarten "Hardt Stompers"

frei Kommt Zeit, kommt Jazz...

nach diesem Motto haben sich ein paar „gestandene Mannsbilder“ im Herbst 1980 zusammengetan um ihrer bis dahin stillen Liebe zum Traditional Jazz hörbaren Ausdruck zu verleihen.

So entstanden die HARDT STOMPERS – ursprünglich als Lehrerband des Reutlinger Bildungszentrums Nord im Gewandt „Hardt“ - mittlerweile eine Auswahl handverlesener Jazzer von Reutlingen bis Stuttgart und von Pforzheim bis zum Bodensee.

Die Band spielt stilsicher traditionellen Jazz, orientiert sich am klassischen New Orleans Stil in der Art des legendären King Oliver oder des frühen Louis Armstrong, lässt sich klangfarblich auch gern von feiner Nuancierung einer Hot Jazz Combo inspirieren wenn sie die Besetzung um Gitarre und Kontrabass zu erweitern. Abgerundet von Jazz-Klassikern wird das Repertoire durch karibischen Sound, ein bisschen Klezmer und Standards mit deutschen Texten zur Gute-Laune-Musik.

Im Sommer 2014 wurde die Gruppe zum "INTERNATIONALEN DIXIELANDFESTIVAL DRESDEN" eingeladen, um den süddeutschen Dixieland-Jazz zu vertreten. Bei Konzertreisen ins europäische Ausland traten die Reutlinger Jazzer als musikalische Botschafter ihrer Stadt mehrfach in Erscheinung. Attribute wie „begeisternd“, „virtuos“, „Ohrenschmaus“, „hohes spieltechnisches Niveau“ finden sich regelmäßig in Presseberichten zu Auftritten der Gruppe.

Rechtzeitig zum vierzigsten Bandjubiläum 2020 erschien die mittlerweile vierte CD „When My Dreamboat Comes Home“, 18 Titel und 70 Minuten pure musikalische Lebensfreude. Ob Live oder auf CD, die sechs Musiker der HARDT STOMPERS übermitteln stets ihre unvermindert anhaltende Spielfreude, und unterhalten gekonnt ihre zahlreichen alten und neuen Fans mit kurzweiliger Unterhaltung und gefälligem Traditional Jazz.