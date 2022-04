Programm im Park: Jazzkonzert "Swinging Jazzmen"

Die Swinging Jazzmen spielen einen mitreißenden Swing und Dixieland Jazz. Launige Texte, eingängiges Kollektivspiel und gekonnte Improvisationen bieten ein kurzweiliges Vergünungen. Eine kurzweilige Reise durch die Zeit des New Orleans Jazz und der Swing Area. Kurzum: eine gelungene Unterhaltung. Die Swinging Jazzmen spielen spontan und gekonnt auf. Die Band überzeugt durch Spielfreude und gute Laune. Die Band glänzt durch Spielfreude und Spontanität. Swing und Dixieland vom feinsten, Spielfreude mit ihren Insturmenten. Ihr Repertoire glänzt durch Spielfreude und Spontanität. Swing und Dixieland at it's best! Hot Jazz at it's best! Bringen Sie gute Laune mit - für die Musik sorgen wir. Kommen Sie vorbei - die Musik ist schon da! Kommen Sie vorbei, bringen Sie gute Laune mit - die Musik spielen wir! Swinging Jazzmen - hier spielt die Musik! Das Programm umfasst neben einem großen Repertoire an Swing- und Dixielandstücken launige Lieder mit schwäbischen Texten.

Bei unsicherer Wetterlage kann am Veranstaltungstag ab 12.30 Uhr unter der

Tel: 0171 8669662 abgefragt werden, ob die Veranstaltungs stattfindet oder ersatzlos ausfällt.