Tante Friedas Jazzkränzchen

Die Band wird in diesem Jahr 54 Jahre alt, da muss man auch mal mit Veränderungen rechnen. Das Coronavirus hat vielen Künstlern sehr zugesetzt, so auch TFJ, wo 2/3 der Band sich - aus welchen Gründen auch immer - in den Ruhestand verabschiedet haben. Aber weiterhin dabei ist der Bandleader und Pianist Clemens Wittel und die Drummerin Iris Oettinger und beide arbeiten derzeit an einer Neugestaltung der Band.

Bleiben wird allerdings der Anspruch an die hohe Qualität der Musiker und auch der musikalische Anspruch: Jazz vom Feinsten aus der Zeit der Jahrhundertwende bis hin zum Swing, mit Titeln von Fats Waller, W.C.Handy, George Gershwin, Duke Ellington u.v.m., alles mitreißend und höchst unterhaltsam präsentiert. Tante Frieda lebt!