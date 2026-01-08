Programm im Park - Tante Friedas Jazzkränzchen

Tante Friedas Jazzkränzchen ist die bekannteste und renommierteste Dixieland-Band im ganzen Kreis Reutlingen und weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt.

Kein Wunder, schließlich ist die Band in diesem Jahr 58 Jahre alt und kann seit ihrer Gründung auf eine Vielzahl erfolgreicher Auftritte und Konzerte im In- und Ausland verweisen, sei es in Jazzclubs, auf Festivals oder vielen anderen Gelegenheiten.

Präsentiert wird heißer, fetziger Classic-Jazz der Jahre 1900 bis ca. 1940, immer voller 'feeling' und mit kreativen Improvisationen, mit Titeln, komponiert von Fats Waller, Duke Ellington, W.C.Handy, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Earl Hines....

Der Gesang des Trompeters Eric Biank ist mehr als das iTüpfelchen auf der gebotenen Musik. Lange Jahre spielte die Band nur mit Banjo, ohne Schlagzeug. Inzwischen gibt es keinen Banjospieler mehr in der Band, stattdessen sitzt am Schlagzeug eine Frau, swingend und rollend, ganz im Stil der Drummer des alten New Orleans…der alte Jazz lebt !