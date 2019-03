Literaturnobelpreisträgerin von 1991: Nadine Gordimer (1923-2014) - Südafrika

Die erst 2014 verstorbene Südafrikanerin, die ihre ersten Werke bereits mit 14 Jahren veröffentlichte und mit dem Neffen des Philosophen Ernst Cassirer verheiratet war, ist die einzige Afrikanerin, die bis heute den Literaturnobelpreis erhielt.

Die Jury in Oslo begründete dies damit, dass Literatur durchaus Einfluss auf die Politik, in ihrem Fall auf die des Apartheidsregimes, haben kann. Nadine Gordimer erhielt diese Auszeichnung "für ihre epische Dichtung, die der Menschheit einen großen Nutzen erwiesen hat und durch die tiefen Einblicke in das historische Geschehen dazu beiträgt, dieses Geschehen zu formen".