Programmieren leicht gemacht! ZEISS Calliope-Kurs im explorhino (ab 10 Jahre, 5 Termine)

Spielerisch programmieren lernen.

Das können interessierte Nachwuchshacker und -programmiererinnen ab Mitte März im explorhino Science Center.

Ausgestaltet und begleitet von Ehrenamtlichen der ZEISS Zukunftsinitiative „A Heart for Science“, findet im explorhino ein mehrwöchiger Programmierkurs für Kinder statt. In fünf aufeinanderfolgenden Terminen tauchen Kids ab 10 Jahren ab dem 13. März 2025 immer donnerstags, von 16 bis 17:30 Uhr, in die Welt von Codes und Algorithmen ein. Ihre ersten Schritte machen sie mit dem Calliope mini, einem kleinen Mikrokontroller, der mit Hilfe von blockbasierten Editoren im Handumdrehen selbst programmiert werden kann und schon ab dem zweiten Termin eigene, kreative Projekte garantiert!