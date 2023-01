Programmierkurs

Anmeldung nicht mehr möglich, alle Plätze belegt

Ab 8 Jahren

Den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen einen ersten Einstieg in die Welt des Programmierens zu ermöglichen ist Ziel dieses Kurses. Am Ende sind die Teilnehmer in der Lage, einfache Ideen selbst umzusetzen und sich mithilfe vertiefender Lektüre eigenständig weiterzubilden. Mit Abschluss des Kurses erlangen die Kinder und Jugendlichen eine solide Basis im Programmieren.

Der Kurs dauert insgesamt 8 Stunden und verteilt sich auf Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. die Teilnahme an nur einem der beiden Tag ist nicht möglich.

Die Teilnahme ist kostenlos.