Prohaska Emcke Lafolia

Nach über zwei Jahren Pandemiegeschehen gehört Corona zu unserem Alltag. Doch wie genau war die Stimmung im Frühjahr 2020, als sich in Gesellschaft, Politik und vor allem im Privaten alle Schalter umlegten? Zwischen Stillstand und Aufregung gleichermaßen begab sich die Welt in einen Ausnahmezustand sondergleichen. Was sich damals langsam, zäh und ungewiss anfühlte, wirkt aus unserer pandemieerfahrenen Perspektive heute fast schon rauschhaft und intensiv. In ihrem »Journal – Tagebuch in Zeiten der Pandemie« hat Carolin Emcke ihre Wahrnehmung jener Anfangsphase festgehalten. Dabei denkt sie über die Lebensrealität ihrer Berliner Wohnung hinaus und nimmt die politischen, gesellschaftlichen und sozialpsychologischen Querstreben auf globaler Ebene mit in den Blick. Emckes Analysen, Fragen und Hoffnungen finden 2022 auf ganz besondere Weise Widerhall. Die Sopranistin Anna Prohaska greift diese Resonanz gemeinsam mit dem La Folia Barockorchester auf und ergänzt sie ihrerseits mit musikalischen Impulsen aus acht Jahrhunderten.

Carolin Emcke Lesung

Anna Prohaska Sopran

La Folia Barockorchester

Anschließend Meet & Greet

Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.