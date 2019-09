Project Stuttgart!

🔥IST DAS FETT GENUG UM COOL ZU SEIN? 🔥

Jeder von uns träumt von dieser einen Party, worüber jeder redet, an die man sich ein Leben lang zurück erinnert und man mit Stolz sagen kann:

„ICH WAR DABEI!“

Mit dieser Party möchten wir mit EUCH den Legendenstatus erreichen. Vor, sowie nach der Party werden die Zeitungen über diese Party schreiben, wo jeder sein gutes Benehmen zuhause gelassen hat und mit seinen Freunden einfach durchgedreht ist. Eine Nacht, wo man all seine Sorgen vergisst, Selfies in Drunk schießt, dumme Sachen auf Facebook schreibt und sich wieder bei seinem Ex meldet. American Pie hat uns zum Träumen gebracht, die Jungs von Hangover haben die Geschichte weitererzählt, Project hat neue Maßstäbe im Bereich Partys gesetzt und wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben! In dieser Nacht wirst du ALLES erleben und DU bist der HAUPTDARSTELLER!

—————————————————————

DEINE ESKALATION – BESTIMMT DIE PARTY!

📩 PROJECT – STEP 1!

Wir verschicken ZEHNTAUSENDE Facebook-Einladungen, damit JEDER von dieser Party erfährt!

🗒 GÄSTELISTE:

Um an dieser Party teilzunehmen, muss man sich auf die Gästeliste setzen. Schreibe dazu einfach deinen Namen in die Veranstaltungsdiskussion und wir wissen du bist dabei.

(Kein Namen auf der Gästeliste = kein Zutritt = kein freier Eintritt!)

🍔 GRATIS HAMBURGER

Wir verschenken HUNDERTE HAMBURGER GRATIS!

🍺 BEERPONG-KING

Beerpong-Tische dürfen nicht fehlen, spiele kostenlos gegen deine Freunde und werde BEERPONG-KING!

🍻 FACEBOOK WETTE!

Erreichen wir 1.000 Facebook-Zusagen, gibt es eine Überraschung!

🎁 GEBURTSTAGS-SHOTS! Du hattest zwischen dem 29.10. - 01.11. Geburtstag? Dann schenken wir dir 5 Frei-Shots am Promotion-Stand (bis 00:00 Uhr)

🎉 AUSRASTEN!

» Beim DJ in der MAIN gibt es GRATIS GESCHENKE!

💯 TOTALE ESKALATION

Euch erwarten KONFETTI EXPLOSION, XXL-BALLONS & vieles Mehr!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

🔞 EINLASS AB 16 JAHREN BIS 00:00 UHR OHNE MUTTIZETTEL! Mit Muttizettel & volljähriger Begleitperson

✆ FREI-SHOT

Schick uns eine SMS/WHATSAPP-Nachricht mit dem Codewort: „STUTTGART“ an die 0176/23904902 und du bekommst einen FREI-SHOT beim Promotion-Stand.

🎧 MUSIK

» CHARTS, PARTYHITS & EDM

» BLACK & RnB

» BALLERMANN & DISCOFOX

👉🏻 ABIKASSE AUFBESSERN OHNE KOSTEN?

Kein Risiko, keine Kosten - für mehr unverbindliche Informationen schick uns eine kostenlose WhatsApp-Nachricht mit dem Codewort: ABIKASSE an 0176/23904902

*Änderungen möglich