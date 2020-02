Projekt Freiheit –Multivision

Von der Arktis in die Antarktis und einmal um die ganze Welt – "Projekt Freiheit" ist ein Vortrag ohne Beginn und Ende. Er erzählt einen Lebensweg, der sich auf so vieles übertragen lässt. Er inspiriert und gibt zu denken, und am Ende zeigt er, dass die große Freiheit – das Glück – oftmals viel näher liegt, als man denken mag. Der Referent war und ist auf der Suche nach der Definition von Freiheit. Fast magisch angezogen von einsamen, weiten Landschaften und dem Wunsch, Abenteuer und Extreme zu erleben, hat es ihn durch diese Suche schon an viele mögliche oder unmögliche Orte dieser Welt verschlagen. Ob Wüsten-, Berg-, Eis-, Schnee- oder Meerwelten, ob Afrika, Amerika, Asien, sogar die Arktis und Antarktis – schier unergründlich scheint unser Planet zu sein.