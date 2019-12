Projekt Freiheit - Live-Vortrag mit Martin Leonhardt

Der Reisevirus hatte Martin Leonhardt schon früh in seiner Jugend infiziert. Mit 19 Jahren war er zum ersten Mal mit seinem Rucksack in Asien unterwegs. Danach folgten Reisen durch Australien und Neuseeland, er lebte für viele Monate in Afrika, besuchte Kanada, die USA und bewanderte Südamerika im Alleingang von Süd bis Nord. Seine berufliche Laufbahn bescherte ihm Expeditionen in die tiefste Arktis und Antarktis.

Er war und ist auf der Suche nach der Definition von Freiheit. Hat es für jene eigentlich schon eine gegeben? Was bedeutet es frei – unabhängig zu sein? Rückblickend auf 20 Jahre erzählt der Referent seine ganz persönliche Geschichte, die ihn an den Rand des Möglichen brachte. Er war alleine bei bei höllischen Temperaturen in den tiefsten Canyons dieser Welt unterwegs, suchte die magischen Nordlichter mit seinem Motorrad bei extremen Wintertemperaturen. Er lerne Menschen vieler Kulturen kennen, lernte fremde Sprachen, Bräuche und versuchte dabei immer noch seiner selbst treu zu bleiben. 20 Jahre sind eine lange Zeit!

„Projekt Freiheit“ ist ein Vortrag ohne Beginn und Ende. Er erzählt einen Lebensweg, der sich auf so vieles übertragen lässt. Er inspiriert und gibt zu denken und am Ende zeigt er, dass die große Freiheit – Das Glück – oftmals viel näher liegt als man denken mag.

Ein Highlight der Freiheitenwelt Geschichte.

Mehr Persönlichkeit und emotionale Nähe lässt sich nur schwerlich in einen abendfüllenden Vortrag stecken. Abgerundet wird „Projekt Freiheit“ mit spektakulären Fotografien für die Martin Leonhardt bekannt ist. Skurrile Geschichten und herzerwärmende Begegnungen bringen das Herz zum schlagen.

Du willst deinen Traum leben und dich inspirieren lassen?

Dann ist „Projekt Freiheit“ der Vortrag den du gesehen heben musst!

Der Vortrag „Projekt Freiheit“ wird nur im Rahmen besonderer Veranstaltungen gezeigt. Auch wird die Geschichte ständig aktualisiert und mit neuen Abenteuern von Martin Leonhardt erweitert. Eine unendliche Reisegeschichte auf großer Leinwand.