Projekt Herzsicher - Schulung zur Wiederbelebung und Umgang mit Defibrillatoren

Defibrillatoren können Leben retten! Doch wie geht man damit um?

Mittlerweile sind auch in der Gemeinde Mainhardt einige Defibrillatoren an öffentlichen Stellen einsatzbereit. Damit diese im Notfall auch sicher eingesetzt werden können, bietet die Björn Steiger Stiftung am Mittwoch, 16. Oktober um 18 Uhr in der Alten Schule eine Schulung zum Umgang mit Defis an.

Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.