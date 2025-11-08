Projekt JU & Support: Totentanz Strumpfsockig

Projekt JU ist ein zweiköpfiges Dark-Rock-Projekt, bestehend aus dem Sänger und Komponisten Jens-Christian Usner und dem Schlagzeuger Markus Lesch.

Bei der Produktion ihrer ersten LP 'Neuland' wurden die zwei von vielen befreundeten Musikern unterstützt. Neben vielen regionalen Größen wie Andrew Usner und Pete Potens, gaben sich auf 'Neuland' auch weltweit agierende Gastmusiker die Klinke in die Hand: Alen Brentini an der Gitarre (bekannt durch Andreas Gabalier und Eric Martin von Mr. Big), Martin Martino Gershwitz an den Tasten (ehemaliger Keyborder von Meat Loaf, Lita Ford, Eric Burdon, Vanilla Fudge und Iron Butterfly), Guy Erez am Bass (Miley Cyrus, Alan Parsons Project) und Benni Cellini (Letzte Instanz) am Cello. Deutschsprachige Lyrik, untermalt von rockigen und düsteren Klängen entführt die Zuhörer in eine längst vergessene Welt, eine Welt die in der heutigen Zeit oft keine Beachtung mehr findet, aber trotzdem in jedem von uns nach wie vor sehr lebendig ist. Projekt JU hat nach ihrer ersten LP 'Neuland' jetzt ihr zweites Album 'In alle Ewigkeit!' veröffentlicht.

Die Musik von Totentanz Strumpfsockig lässt sich am ehesten mit Gothic-Mittelalter-Punk-Rock umschreiben.

Die musikalischen Wurzeln der Bandmitglieder reichen von Punk über Metal und Grunge bis hin zu Klassik. Ihnen allen gemeinsam ist jedoch das Bedürfnis nach spannender, ungewöhnlicher Musik. Musik muss überraschen, berühren und dann in die Beine gehen.