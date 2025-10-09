Projekt Nesteldecken - Eine Geste der Fürsorge für Menschen mit Demenz

Nesteldecken sind eine wirksame Hilfe für Menschen mit Demenz. Sie bieten eine wunderbare Möglichkeit, Unruhe zu reduzieren und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.

Nesteldecken - auch Aktivitätsdecken genannt, sind aus Stoffen unterschiedlicher Texturen und besitzen sensorische Elemente wie Knöpfe, Reißverschlüsse, Taschen, Riegel, Bänder, Kordel, Spitzen... Diese Decken bieten somit den Menschen, die sie in die Hand nehmen, taktile und sensorische Reize, die beruhigend wirken und die Motorik fördern können.

Im Projekt stellen wir einige Nesteldecken gemeinsam her und spenden sie auf Weihnachten hin an Menschen mit Demenz.

Wenn Sie Zeit, Lust und etwas Erfahrung mit einer Nähmaschine haben, sind sie dazu herzlich eingeladen. Nebenbei lernen Sie den Maker Space kennen mit seinen verschiedenen Werkstätten, den Sie als Teilnehmer:in dieses Projektes für ein Jahr kostenfrei aufsuchen können.

Mitzubringen sind Materialien, die noch in ihrem Zuhause auf eine (Neu-) Verwendung für eine Nesteldecke warten. Eine Grundausstattung an Material wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Vor Beginn des Kurses erhalten Sie eine Materialliste von der keb Heilbronn zur möglichen Vorbereitung und Ideensammlung.

4 Termine samt einer einmaligen Einweisung in Maschinen/Werkzeuge beim ersten Treffen: jew. donnerstagvormittags, 10 - 13 Uhr

Maker Space in der experimenta

Referentin: Gabriele Ackermann, Heilbronn

Kurs: 25224