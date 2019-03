Projekt Woodstock

Durch die gemeinsame Liebe zur Rockmusik der 60er und 70er Jahre fanden die erfahrenen drei Musiker Goran N., Gogi Edelinski und Ritchie B.B. zusammen. Gemeinsam beschloss man, ein Projekt als Homage an das legendäre Woodstock-Festival 1969 zu gründen.

Erfahrung haben sie mit dieser Art Musik alle: Gogi E. und Goran N. spielten u.a. in Jimi-Hendrix- und Cream-Projekten in Ungarn. Ritchie B.B., seit über 35 Jahren in Sachen Blues Rock unterwegs, hat u.a. Tom Shaka und Blues Power begleitet und spielt in seiner eigenen Band Blues Box.

Songs von Jimi Hendrix, Canned Heat, The Who, Santana, Ten Years After, Janis Joplin, Joan Baez und vielen anderen rockt die deutsch-ungarische Band in eigener Version. Aber auch andere „Rock-Helden“ der 60er und 70er Jahre – Doors, Free, John Mayall u.v.m. – lässt Project Woodstock wieder aufleben.