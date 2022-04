Vom 1. bis 27.5. steht auch der Stuttgarter Projektraum OSTEND ganz im Zeichen der Graphic Novel. In Form eines temporären Comicladens mit Ausstellung und Aktionen geben internationale Künstler:innen Einblick in ihre Arbeiten. Eröffnung Sonntag, 01.05.22 / 16 Uhr, u.a. mit Rina Jost, Finalistin des diesjährigen Comicbuchpreises.